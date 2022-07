Barça : Erik ten Hag botte en touche pour Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

Mais où jouera Frenkie de Jong (25 ans) la saison prochaine ? Difficile de répondre à cette question pour le moment. Bien que sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le FC Barcelone, le milieu de terrain néerlandais semble poussé vers la sortie par sa direction, notamment à cause de son gros salaire et de sa valeur marchande importante. Manchester United et son nouveau coach, Erik ten Hag, sont prêts à le récupérer, alors que l'ancien joueur de l'Ajax désire lui rester en Catalogne.

Présent en conférence de presse à Bangkok ce lundi, la veille d'un match de préparation entre les Red Devils et Liverpool, le technicien néerlandais a préféré éviter le sujet. « Nous cherchons des joueurs au milieu de terrain et en attaque. Je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas sous contrat avec Manchester, des joueurs d’autres clubs. Je ne peux rien vous dire là-dessus », s'est ainsi simplement contenté de répondre Erik ten Hag aux journalistes. Le suspense reste entier, alors que la guerre semble ouverte entre De Jong et le Barça.