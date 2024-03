Chelsea veut déjà couper 5 têtes !

Le 30 mai 2022, Chelsea a officiellement été racheté. Depuis, la nouvelle direction, incarnée par Todd Boehly, dépense sans compter…ou presque. En effet, les Londoniens ont lâché des millions et des millions pour recruter des joueurs. Mais pour le moment, le retour sur investissement se fait attendre. L’an dernier, les Blues ont terminé à la douzième place du championnat et ne se sont pas qualifiés pour l’une des Coupes d’Europe. Cette saison, les troupes de Mauricio Pochettino sont parties pour réaliser le même exploit, elles qui pointent en onzième position après 28 journées (39 points). Ce qui n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour les dirigeants, qui veulent participer à une compétition européenne. En termes d’image comme sur le plan sportif et financier, cela est très important dans la vie d’un club professionnel.

Surtout que Chelsea a récemment annoncé la perte de 105,3 millions d’euros avant impôts. Pour remplir leurs caisses afin de continuer à recruter mais aussi pour avancer sur le projet du nouveau stade, les Blues vont donc devoir trouver d’autres moyens, eux qui doivent au moins récupérer 117 millions d’euros. Cela passera notamment par l’arrivée de nouveaux partenaires et la vente de certains éléments jugés indésirables. Pour y parvenir, Todd Boehly a décidé de se retourner vers l’Arabie saoudite. Le Telegraph révèle que le président de Chelsea s’est rendu là-bas afin de rencontrer les patrons de Riyadh Air ainsi que d’autres sociétés afin de devenir le nouveau sponsor du club la saison prochaine. En parallèle, Boehly s’est entretenu récemment à Riyad avec le ministre des Sports de l’Arabie saoudite et le directeur du football de la Saudi Pro League, Michael Emenalo.

Plusieurs joueurs sur la liste des transferts

Le média anglais indique qu’aucune des deux parties n’a précisé l’objet de cette réunion. Mais le Telegraph assure que cela prouve «la volonté de Chelsea de lever des fonds en vendant des joueurs en Saudi Pro League». Ils ont déjà envoyé des joueurs l’an dernier, à savoir Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) et Edouard Mendy (Al Ahli). Ils avaient aussi essayé de placer Romelu Lukaku ou encore Hakim Ziyech. Mais cela n’était pas allé au bout. Les Anglais comptent bien y parvenir cette fois-ci, eux qui ont déjà identifié les joueurs à caser en Saudi Pro League. Comme l’an dernier, ils veulent envoyer Romelu Lukaku en SPL. Le Belge est prêté cette saison à l’AS Roma. Un club qui aura visiblement du mal à payer son salaire et sa clause libératoire.

Le montant de celle-ci est de 43,2 millions d’euros. C’est la somme que Chelsea espère récupérer en Arabie saoudite. Les Blues souhaitent aussi que Kepa Arrizabalaga soit du voyage. Le portier a été prêté au Real Madrid cette saison après la grave blessure de Thibaut Courtois. Si les Merengues ont pensé un temps le garder, ce n’est pas forcément la tendance aujourd’hui, puisqu’il est devancé par Andriy Lunin. Le club de Londres compte aussi se séparer de Marc Cucurella, Armando Broja et Trevoh Chalobah. Mais a priori, ils ne seront pas proposés aux Saoudiens. Enfin, Raheem Sterling a déjà fait l’objet de grosses offres de SPL l’an dernier mais il a résisté. Le Telegraph explique qu’il ne devrait pas changer d’avis. Mais il faudra surveiller sa situation puisque Chelsea compte encore recruter à son poste. Ça devrait encore partir dans tous les sens chez les Blues !