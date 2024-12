AC Milan : la décision forte prise par Zlatan Ibrahimovic en interne

Zlatan Ibrahimovic a décidé de frapper fort. Présent au club depuis 2017, le directeur sportif Antonio D’Ottavio a été démis de ses fonctions. La décision a été prise par le club ces derniers jours. Conformément au règlement de la Fédération italienne (FIGC), les Rossoneri devront désormais nommer un nouveau directeur sportif dans les prochaines semaines. Selon la presse italienne, ce départ est expliqué par plusieurs désaccords entre le dirigeant italien et la légende suédoise. Entre les deux, il y avait de profondes différences sur certains choix stratégiques entre l’équipe première, l’équipe Milano Futuro et le secteur des jeunes.

La nomination du nouveau directeur sportif devrait arriver sous peu. Geoffrey Moncada et Zlatan Ibrahimovic, avec l’aide de Jovan Kirovski, constitueront toujours l’épine dorsale de la structure dirigeante. On s’oriente vers une solution interne avec deux candidats en lice pour la succession d’Antonio D’Ottavio : Roberto Carrario et Dario Audasio, qui possèdent une formation de directeur sportif. L’AC Milan opère des changements, il ne manque que les communiqués officiels.