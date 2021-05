FC Barcelone : Lionel Messi sort du silence en Argentine

La suite après cette publicité

Et si Lionel Messi avait disputé son dernier match avec le Barça le week-end dernier, face au Celta ? A l'heure où sont écrites ces lignes, c'est l'option la plus probable. Alors que son contrat expire dans un peu plus d'un mois, l'Argentin n'a toujours pas prolongé. L'arrivée de Joan Laporta a été annoncée comme un premier pas décisif, comme celui à venir de son ami Sergio Agüero. Mais on sera fixé sur l'avenir du numéro 10 argentin au retour de ses vacances qui commenceront ce soir...

Dans un entretien accordé au journal Olé, qui sera publié en intégralité le week-end prochain, on n'apprend pas forcément de nouvelles choses sur l'avenir de la star. Même si pour les médias catalans, les quelques mots révélés dans cet extrait sont positifs. « Je joue toujours pour gagner des titres. La dernière Copa del Rey a été spéciale, à cause du moment dans lequel on était », a par exemple lancé le natif de Rosario.

Messi est séduit par les jeunes barcelonais

« On était sur quelques mauvaises années à cause de mauvais résultats. Il y a un vestiaire jeune, avec beaucoup de nouveaux. Cette Copa a été un point d'inflexion pour le vestiaire. Et au-delà de ça, j'aime gagner des titres », a expliqué l'Argentin, enthousiasmé par la génération dorée du Barça composée par plusieurs jeunes comme Pedri, Ilaix Moriba ou même d'autres éléments un peu plus âgés comme Frenkie de Jong.

Mais surtout, il a insisté à plusieurs reprises sur l'importance de gagner des titres : « plus je gagne de titres, mieux je me porte. » Un message assez clair envoyé à la direction de Joan Laporta. Comme l'expliquaient déjà les médias catalans, plus que de l'argent, Lionel Messi veut un projet sportif ambitieux qui lui permette de tout gagner, ce qui n'a clairement pas été le cas ces dernières années...