Aston Villa : Marco Asensio s’éclate déjà loin de Paris !

«Aston Villa est ravi d’annoncer le prêt du triple vainqueur de la Ligue des champions Marco Asensio du Paris Saint-Germain». Par le biais d’un communiqué, Aston Villa annonçait le 3 février dernier un nouveau renfort, en la personne de Marco Asensio. Un an et demi après son arrivée dans la capitale française, l’international espagnol (38 sélections, 2 buts) décidait, en effet, de mettre les voiles pour tenter sa chance en Angleterre. Devenu remplaçant dans l’esprit d’un Luis Enrique qu’il n’a jamais vraiment réussi à convaincre ces derniers mois (16 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts et 4 passes décisives) dans cette position de faux-neuf, l’ancien Madrilène s’offrait ainsi un nouveau challenge.

«L’entraîneur a simplement estimé qu’il devait faire d’autres choix pour les joueurs. Il les a choisis. Cela arrivait assez fréquemment pendant la saison, j’ai décidé que j’avais besoin de jouer et que je voulais du changement», confiait alors le natif de Palma de Mallorca dans un entretien accordé au média anglais The Mirror. Pressé de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture dans une équipe compétitive, Asensio avouait par ailleurs son attirance pour le style de jeu d’un certain Unai Emery. «Je connais Unai depuis des années. Je sais comment il joue. Son style correspond à mon football et il saura tirer le meilleur de moi-même». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de 29 ans a visé juste.

Marco Asensio revit outre-Manche !

Entré en jeu contre Tottenham en FA Cup puis face à Ipswich en championnat, le numéro 21 des Villans célébrait sa première titularisation lors du choc face à Liverpool (2-2). Muet face au but au cours de ces trois premières apparitions, le gaucher d’1m82 bénéficiait, pour autant, une nouvelle fois de la confiance de son entraîneur, ce samedi, à l’occasion de la réception de Chelsea. Aligné dans une position de numéro 10 aux côtés de Rogers, Ramsey et Watkins, Asensio (2 duels remportés sur 7, 2 tirs cadrés, 4 ballons récupérés, 1 interception) a finalement enflammé Villa Park. Mené au score après 9 petites minutes de jeu, l’actuel 7e de Premier League s’en est finalement remis au talent de son nouveau protégé.

Bien servi à deux reprises par Marcus Rashford, l’Espagnol a ainsi inscrit ses premiers buts avec Villa (57e, 89e), profitant sur sa seconde réalisation d’une grossière erreur de Filip Jorgensen, dernier rempart des Blues. Qu’importe. A l’image de Randal Kolo Muani du côté de la Juventus Turin, Asensio a parfaitement débuté son aventure outre-Manche. Une excellente nouvelle pour la formation anglaise, pointant à une petite longueur du top 5, mais également pour le PSG, club où le principal concerné voit son bail courir jusqu’en juin 2026. A noter, par ailleurs, que l’ancien Madrilène a mis fin à une disette de quatre mois sans marquer, son ultime but avant cette soirée remontant au 19 octobre dernier contre Strasbourg (4-2). Reste désormais à savoir si l’Espagnol parviendra à pleinement se relancer à Aston Villa.