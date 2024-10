FC Barcelone : la guerre est déclarée contre Joan Laporta

Leader du classement de Liga, le FC Barcelone se porte bien sportivement. En revanche, la situation est moins reluisante en coulisses. Samedi prochain, les Blaugranas organisent une assemblée des socios. A cette occasion, le président Joan Laporta est censé faire valider les comptes du club blaugrana pour la saison 2023/2024. Mais tout indique que le patron des Culers va vivre un moment très compliqué. « Toute l’opposition s’unit pour la première fois pour demander de refaire les comptes du Barça devant l’Assemblée », titre El Periodico, histoire de bien faire comprendre ce qu’il risque de se passer dans trois jours.

La suite après cette publicité

Pour rappel, les comptes réalisés par le Barça concluent à une perte de 91 M€. Sauf que pour les opposants à Laporta, ce montant aurait de grandes chances d’être plus élevé. Le premier à dégainer a d’ailleurs été l’ancien candidat à la présidence, Victor Font. « Je demande aux socios de voter contre l’approbation du budget. Nous continuons à voir les mêmes tics que lors du précédent mandat de Bartomeu. Nous ne savons pas comment gérer l’immense potentiel du Barça. C’est pour cela que nous nous faisons avoir. Ils nous vendent une fausse histoire. Ces quatre dernières années, nous avons dépensé 1,041 milliard d’euros de plus que ce que nous avons gagné. » Depuis, de nombreux groupes de socios ont rejoint Font.

À lire

Barça : inquiétude autour de Robert Lewandowski

Laporta a-t-il surévalué Barça Visión ?

Aujourd’hui, Marca confirme donc ce qu’El Periodico indiquait ci-dessus, à savoir que plusieurs groupes de socios (Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Senyor Ramon, Seguiment FCB, Sí al Futur, Som un clam, Suma Barça, Transparència Blaugrana i Un Crit Valent) ont publié un communiqué commun pour dénoncer l’incompétence de la direction actuelle du club. « Nous, les collectifs de socios, sommes unis pour exprimer notre inquiétude quant à la gestion actuelle du conseil d’administration du FC Barcelone, une gestion qui peut être améliorée ; une gestion qui, jusqu’à présent, s’est caractérisée par un manque de planification et de rigueur, un manque de la transparence promise que nous estimons adéquate, et un manque de comportement proactif dans la promotion de la participation réelle des membres. » En clair, tous reprochent à Laporta de publier des comptes qui ne correspondraient pas à la réalité.

La suite après cette publicité

Ce qui fait tiquer les socios, c’est un rapport réalisé par une société d’audit, le cabinet Grant Thornton, qui expliquerait que les « pertes devraient être plus élevées ». La raison ? Cette société aurait émis de sérieux doutes sur la valorisation de la société Barça Visión, filiale numérique du club. Les 51 % de Bridgeburg Invest (nom commercial de Barça Visión) détenus par le club ont ainsi été valorisés à hauteur de 208,16 M€. Or la société d’audit a recommandé de dévaloriser la valeur de Barça Visión. Et au cas où un tel scénario se produirait, cela porterait un sérieux coup à la colonne des rentrées d’argent et ferait donc automatiquement croitre le montant des pertes. Vous l’aurez donc compris : Joan Laporta ne va sans doute pas vivre le plus beau samedi de sa carrière de dirigeant.