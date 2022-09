Le FC Barcelone s'offre Marcos Alonso !

La suite après cette publicité

C'est une fin de mercato estival agitée du côté du FC Barcelone. Pour renforcer le côté gauche de sa défense, le FC Barcelone a longtemps bataillé durant cette fenêtre des transferts pour amener de la concurrence à l'habituel titulaire Jordi Alba, pourtant devancé par Alejandro Baldé dans ce début de saison (2 fois dans le onze de départ depuis le début de saison en Liga). Et l'heureux élu n'est autre que le latéral espagnol Marcos Alonso, en provenance de Chelsea.

«Le FC Barcelone et Marcos Alonso ont trouvé un accord afin que le joueur rejoigne le Club catalan. Le défenseur a résilié son contrat avec Chelsea. Alonso signera un contrat jusqu'au 30 juin 2023, avec une clause libératoire s'élevant à 50 millions d'euros. Le Barça annoncera prochainement le programme de la présentation de Marcos Alonso en tant que nouveau joueur blaugrana», peut-on notamment lire dans le communiqué du club blaugrana.

Un transfert qui a pris du temps

Car oui, certes Marcos Alonso est aujourd'hui un nouveau joueur du FC Barcelone, mais son arrivée était en discussions depuis déjà plusieurs semaines. Devant d'abord signer en compagnie de son compatriote chez les Blues Cesar Azpilicueta, ce dernier avait finalement prolongé son contrat d'une saison supplémentaire, lui qui était attendu pour renforcer le couloir droit de la défense. Ensuite, le Barça et Chelsea avaient tenté de réaliser un échange comprenant l'Espagnol et Pierre-Emerick Aubameyang.

Arrivé à Londres en provenance de la Fiorentina contre 23 millions d'euros à l'été 2016, Marcos Alonso s'est rapidement imposé sur le flanc gauche de l'arrière-garde des Blues, malgré les changements d'entraîneur en six saisons (Conte, Sarri, Lampard et Tuchel). Sous le maillot bleu, il aura disputé 212 rencontres pour 29 réalisations et 23 passes décisives. Durant son aventure chez les pensionnaires de Stamford Bridge, il aura notamment remporté deux coupes nationales (FA Cup et League Cup), la Ligue des champions 2021, suivie de la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des Clubs entre 2021 et 2022.