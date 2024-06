Leipzig : Marco Rose rempile jusqu’en 2026

Quatrième de Bundesliga et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Marco Rose a rempli sa part du contrat avec le RB Leipzig cette saison. Conséquence, l’entraîneur allemand a vu son bail être rallongé d’une saison supplémentaire par sa direction, soit jusqu’en juin 2026. Une nouvelle prolongation au club saxon qui s’ajoute à celle de Benjamin Sesko, actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec la Slovénie.

«Je suis heureux que nous continuions ensemble. Je viens d’ici et je me sens à l’aise dans la ville et la région. Depuis que j’ai commencé au RB Leipzig, nous avons défendu la Coupe d’Allemagne ensemble et remporté la Supercoupe. Le club travaille en arrière-plan pour s’assurer que nous formons à nouveau une équipe puissante. Nous pensons que plus est possible et que nous en voulons aussi de plus en plus. Nous sommes ambitieux, nous restons ambitieux et nous regardons vers l’avenir ensemble», a déclaré le technicien de 47 ans. Avec cette prolongation, la direction du RB Leipzig entend désormais sécuriser l’avenir de Xavi Simons, qui entretient une excellente relation avec Marco Rose.