Chelsea : João Félix a une nouvelle porte de sortie en Angleterre

Le calvaire de João Félix continue. En difficulté au FC Barcelone, l’international portugais de 25 ans a tenté de se relancer en retournant à Chelsea, mais n’entre pas dans les plans d’Enzo Maresca. Avec seulement un but marqué et une passe décisive en 12 rencontres de Premier League, l’ex-de Benfica avait été cité pour un retour dans son club formateur sous la forme d’un prêt, mais il n’y a rien eu de bien concret.

La suite après cette publicité

Fenerbahçe et l’AC Milan s’étaient également renseigné sur l’attaquant, mais RMC Sport indique qu’Aston Villa, qui le surveillait déjà il y a six mois, figure également parmi les candidats pour le récupérer cet hiver. Les deux clubs ont déjà commencé à échanger sur un possible départ avant la fin du mercato hivernal.