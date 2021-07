Italie-Espagne : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'Euro touche bientôt à sa fin. En effet, il ne reste que quatre nations en lice pour remporter la compétition, c'est donc l'heure des demies-finales. Avant celle de demain entre l'Angleterre et le Danemark à Wembley, l'Italie et l'Espagne vont se confronter, en Angleterre, à Wembley pour s'offrir une place en finale et avoir la chance de succéder au Portugal.

Au tour précédent, les Espagnols ont réussi à sortir les Suisses, tombeurs de la France en huitièmes de finale, aux tirs au but. La tâche a été un peu plus ardue pour les Italiens. L'équipe dirigée par Roberto Mancini s'est défaite d'une candidate au titre : la Belgique sur le score de deux buts à un. Mais qu'ont bien pu prévoir les entraîneurs ?

Emerson remplace Spinazzola

Du côté de l'Italie, on va rester très classique avec un bon vieux 4-3-3. Donnarumma sera bien titulaire et sera protégé par Di Lorenzo à droite et par Emerson à gauche, qui remplace Spinazzola, victime d'une rupture du tendon d'Achille. La vieille garde de la Juventus, Bonucci-Chiellini sera elle aussi alignée. Au milieu de terrain, Verratti et Jorginho seront accompagnés de Barella. Enfin, devant, Insigne à gauche et Chiesa à droite seront chargés d'alimenter Immobile en ballons de but.

Du côté de l'Espagne et de Luis Enrique, on ne devrait pas non plus vraiment innover. Héros des tirs au but contre la Suisse et titulaire depuis le début de la compétition, Unai Simon sera bien là. Devant lui, une ligne de quatre composée d'Azpilicueta, de Pau Torres, de Laporte et de Jordi Alba. Busquets sera bien au milieu comme la jeune révélation espagnole, Pedri. Le troisième devrait être Koke. Enfin, devant Ferran Torres, Morata et Dani Olmo auront la lourde charge de marquer des buts. Que le spectacle commence !

