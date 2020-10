Serie A : la Fiorentina cale encore, Cagliari renverse le Torino

La Fiorentina du duo Franck Ribéry-Sofyan Amrabat se prend les pieds dans le tapis sur la pelouse du Spezia Calcio (2-2), à l'occasion de la 4e journée du championnat d'Italie. Dans un premier acte qu'elle a dominé techniquement, la Viola avait pourtant ouvert rapidement le score grâce à une tête surpuissante de German Pezzella sous la barre d'Ivan Provedel, sur un corner botté côté droit par Cristiano Biraghi (1-0, 2e). Julian Chabot, bousculé sur le coup, était alors furieux au cœur de sa surface. La Fiorentina, décidément pressée, doublait la mise quelques instants plus tard, Cristiano Biraghi reprenant au second poteau un centre devant le but de Pol Lirola (2-0, 4e). Peut être trop faciles, les visiteurs se faisaient ensuite surprendre par le promu. Après une bourde de Martin Caceres, le remuant Daniele Verde réduisait l'écart de près (2-1, 39e). De quoi relancer le suspens ? Assurément. M'Bala Nzola mettait sur orbite Diego Farias en contre, mais ce dernier appuyait trop son tir (68e). Le Brésilien ne se ratait pas deux fois et envoyait dans la foulée un pointu dans le but de Bartlomiej Dragowski (2-2, 75e).

La suite après cette publicité

La sortie de German Pezzella sur blessure quelques minutes plus tôt n'y était d'ailleurs pas étrangère (72e). Nzola s'offrait même l'action du K.O (90e+3), sans succès. Avec ce nul la Viola ne décolle pas (11e), tandis que le Spezia (13e) s'offre un joli coup. Au stade olympique de Turin, Sasa Lukic filait d'entrée au but et se faisait faucher par la sortie d'Alessio Cragno. Andrea Belotti se chargeait quant à lui de convertir l'essai pour le Torino en prenant le portier à contre-pied sur le penalty (1-0, 4e). Un départ canon effacé en moins de 20 minutes, Joao Pedro reprenant à bout portant une remise de Sebastian Walukiewicz (1-1, 12e), avant que Giovanni Simeone ne crucifie une deuxième fois Salvatore Sirigu depuis le point de penalty (2-1, 19e). Mais Belotti, encore lui, rôdait au second poteau et lâchait une demi-volée croisée surpuissante pour remettre les deux formations à hauteur (2-2, 50e). C'était sans compter sur une faute de main de Sirigu offrant un doublé de renard des surfaces à Simeone (3-2, 73e). Le Torino coule au 19e rang, Cagliari est 12e.

Les résultats des matches de 15h :

Spezia 2 - 2 Fiorentina : German Pezzella (2e), Cristiano Biraghi (4e) pour la Fiorentina ; Daniele Verde (39e), Diego Farias (75e) pour le Spezia.

Torino 2 - 3 Cagliari : Andrea Belotti (4e, 50e) pour le Torino ; Joao Pedro (12e), Giovanni Simeone (19e, 73e) pour Cagliari.

Le classement de la Serie A