Ilkay Gündogan gâche les plans de la direction du FC Barcelone

Gündogan est indésirable à Barcelone. Une phrase qui peut paraître surprenante, mais c’est bien le cas. En revanche, cette situation est dûe à des raisons financières et non sportive. Le club catalan doit effectivement se séparer de plusieurs joueurs pour pouvoir en enregistrer d’autres, à l’image de Dani Olmo, arrivé pour 60 millions d’euros mais dont le contrat ne peut toujours pas être inscrit auprès de la Liga.

Une situation très tendue, et qui oblige donc la direction catalane à vendre et libérer de la masse salariale pour se mettre en règle vis à vis du fair-play financier de la Liga, ce qui permettrait d’enregistrer les nouveaux arrivants. L’international allemand touche en plus des émoluments conséquents, avec un contrat évolutif qui, selon les médias ibériques, grimperait jusqu’aux 23 millions d’euros brut lors de cette nouvelle saison qui démarre ce week-end pour les Blaugranas.

Il a pris sa décision

Surtout, contrairement à d’autres joueurs à gros salaire de l’effectif, le milieu de terrain allemand de 33 ans est convoité. Il aurait, selon divers médias, reçu des offres du Qatar et de l’Arabie saoudite, et le Barça espérait qu’il dise oui. Mais comme l’indique Relevo, le joueur s’accroche et ne veut pas partir. Il n’a aucune intention de quitter Barcelone et il l’a déjà fait savoir à sa direction.

Il est ravi de pouvoir travailler avec Hansi Flick, et se sent très bien du côté de Barcelone dans sa vie privée. Le FC Barcelone va donc devoir miser sur la vente d’autres joueurs pour faire entrer du cash et faire des économies, et des joueurs comme Raphinha ou Frenkie de Jong pourraient à leur tour être poussés vers la sortie, en plus de joueurs avec une valeur moins importante comme Ansu Fati et Clément Lenglet.