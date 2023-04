Le conseil insolite de CR7 à Diogo Jota

Lundi soir, Liverpool a atomisé Leeds 6 à 1. Les Reds ont pu compter sur Diogo Jota, auteur d’un doublé. Deux buts qui comptent pour le Portugais, qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 10 avril 2022 en club (il a marqué un but en sélection le 24 septembre dernier contre la République Tchèque, ndlr). Une longue disette de plus d’un an pour le joueur 26 ans, qui a eu une pensée pour Cristiano Ronaldo après le match comme il l’a indiqué au tabloïd The Sun.

«Cristiano Ronaldo m’a dit que marquer des buts était comme ouvrir une bouteille de ketchup. Lorsque la première goutte sort, tout sort. C’est l’une des phrases que Ronaldo a prononcées et cela m’est vraiment resté à l’esprit toutes ces années. Je pense que le football est imprévisible et ce sont les choses que nous aimons dans ce jeu. Les choses peuvent changer très rapidement.» Après plus d’une année à être muet, Diogo Jota a signé un doublé. Il espère poursuivre sur cette voie et que d’autres buts suivront.

