Man United : le retour de Paul Pogba se précise

Blessé à la cuisse droite avec l'équipe de France en novembre dernier, Paul Pogba (28 ans) est très proche d'un retour à la compétition. Le milieu de terrain de Manchester United a effectué son retour à l'entraînement lundi, mais il ne fera pas partie du groupe qui affrontera Brentford mercredi (match en retard de la 17ème journée de Premier League). En revanche, le Français devrait être de retour après la trêve internationale.

« Pour son premier jour d'entraînement collectif, Paul a montré quel joueur extraordinaire il peut être. Il ne sera pas disponible pour les 2 matchs cette semaine (à Brentford et contre West Ham, samedi), mais il pourrait être de retour contre Middlesbrough et Burnley », a ainsi lâché Ralf Rangnick ce mardi en conférence de presse, en marge de la rencontre face aux Bees. Le technicien allemand a aussi confié que Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford, qui s'entraînent eux aussi, restent incertains pour le prochain match de Manchester United.