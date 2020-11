FC Barcelone : la sortie médiatique remarquée de Gerard Piqué sur Lionel Messi

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Personne ne le sait vraiment, alors que le contrat de la star argentine arrive à son terme en juin prochain. L'été dernier, il avait déjà été à deux doigts de quitter le FC Barcelone, en raison de mauvaises relations avec sa direction notamment, mais il était finalement resté. Mais pour l'instant, les discussions pour une prolongation n'avancent pas vraiment.

Dans une situation financière très compliquée, le club catalan aura d'ailleurs du mal à reproposer un contrat juteux à son numéro 10, qui serait dans le viseur de Manchester City, même si les informations concernant les plans des Citizens à son égard semblent se contredire. Quoi qu'il en soit, plus on avance et plus son avenir semble s'écrire loin de la Catalogne. Dans un évènement solidaire, Gerard Piqué a été interrogé sur l'Argentin.

Piqué attend que la direction du Barça soit convaincante

« Est-ce que Messi va rester ? Il faudrait lui demander, c'est une décision personnelle qui lui appartient. On verra ce qui se passera. Moi je pense qu'à partir du moment où il continue de porter le maillot du Barça, il y a toujours de l'espoir. On espère qu'ils (les dirigeants, NDLR) pourront le séduire pour qu'il reste encore de nombreuses années », a ainsi lancé le numéro 3 de l'écurie blaugrana.

Un message que l'on peut également interpréter comme un coup de pression à la direction intérimaire du club, présidée par Carles Tusquets, ainsi qu'aux candidats aux présidentielles qui auront lieu le 24 janvier prochain. Nul doute que l'actualité du Barça va énormément tourner autour de l'Argentin dans les prochaines semaines, et que la plupart des supporters espèrent, comme Gerard Piqué, que l'on n'assiste pas actuellement aux derniers mois de Messi sous la tunique barcelonaise...