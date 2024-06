L’Allemagne possède une nouvelle arme secrète

Première nation qualifiée pour les 8es de finale, l’Allemagne séduit depuis le début de son Euro. La sélection de Julian Nagelsmann a repris confiance en elle depuis le début de l’année, notamment avec la paire Musiala-Wirtz apportant de la vitalité à une équipe qui en avait jusqu’ici besoin. Les joueurs répondent présents et le journal Bild pourrait avoir découvert le secret de leur performance. Le quotidien allemand a en effet remarqué la présence d’un four au bord du terrain d’entraînement, qui semble améliorer l’efficacité des joueurs de la Mannschaft.

La suite après cette publicité

Les joueurs y déposent leurs chaussures de football. Les crampons sont chauffés jusqu’à 80 degrés Celsius pendant trois minutes pour les chaussures en similicuir, et jusqu’à cinq minutes pour celles en cuir véritable. Le fait de chauffer leurs crampons permet de les assouplir et ainsi d’étirer le cuir, évitant ainsi aux joueurs d’avoir des ampoules ou des points de pression. La sélection allemande n’est pas la seule équipe à utiliser ce système. De nombreux clubs allemands, comme Dortmund et RB Leipzig, sont déjà adeptes de ces fours.