AS Roma : les confidences d’Evan Ndicka sur ses débuts

Solide patron de la défense de la Roma cette saison, Evan Ndicka s’est confié dans l’After Foot ce jeudi à Rome. Invité de l’émission avec Florent Ghisolfi, le défenseur ivoirien est revenu sur ses premiers mois en Serie A après cinq saisons à Francfort : « il m’a fallu un temps d’adaptation, car le jeu est différent. En Allemagne, on joue plus la zone, il y a beaucoup plus d’espaces… Ici tu es beaucoup moins sollicité. L’intensité est moindre, certaines équipes cassent le jeu. Il faut plus de concentration en Italie ».

Sous les ordres de Claudio Ranieri, la Roma est remontée à la 7e place et peut encore rêver d’Europe. Et Ndicka semble adorer le coach transalpin : « Ranieri est une personne extraordinaire. Il connaît tout de Rome tout en ayant un côté international. Je comprends aujourd’hui pourquoi il a réussi à gagner le titre de Premier League avec Leicester. C’est une chance incroyable de travailler avec lui. » Concernant son avenir, le joueur de 25 ans n’exclut rien : « j’ai encore trois ans de contrat. Tout le monde a des rêves, je ne me fixe aucune limite. On verra tranquillement à la fin de la saison ». Nul doute que de multiples prétendants devraient se présenter pour l’ancien joueur de Francfort cet été.