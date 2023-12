Le Havre : l’attaque des Ciel et Marine est à l’arrêt !

Le Havre est dans le dur. Après un mercato ambitieux et un début de saison plus que prometteur, les Ciel et Marine - qui partageaient la deuxième attaque après quatre journées (8 réalisations) - connaissent leur premier gros coup d’arrêt. Symbole de cette décadence, le club de la cité portuaire, actuellement 11e de Ligue 1, n’a remporté qu’un petit match sur les neuf dernières rencontres (4 défaites, 4 nuls, 1 victoire). Si cette spirale négative n’a rien de surprenant pour une équipe programmée pour la lutte au maintien, le contenu offensif des récentes sorties havraises revêt lui un caractère assez alarmant. Maladroit face au but, le HAC, qui avait remporté le titre en Ligue 2 avec 46 buts inscrits, n’a ainsi trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises lors des neuf derniers matchs. Avec 13 buts marqués, la formation normande est, aujourd’hui, la deuxième pire attaque du championnat de France, devant Clermont et ses neuf réalisations…

Le HAC ne marque plus !

«Notre inefficacité commence à être un peu inquiétante, forcément, et j’aimerais que les garçons s’en inquiètent. On attend de nos joueurs offensifs un sens des responsabilités important. Il y avait une justesse à apporter en seconde période et des situations très ouvertes. C’est dommage de gâcher ça. J’espère que nos garçons vont en souffrir. Ce côté tueur, on en manque. Dans ma causerie, il était clairement affirmé que nous aurions besoin de marquer. Et si nous avions marqué, je pense que nous aurions fini ce match avec au moins un point», assurait, à ce titre, Luka Elsner quelques minutes après la défaite (0-2) des siens contre un PSG réduit à dix pendant plus de 80 minutes… Malgré 22 tirs tentés (7 cadrés seulement) et 14 occasions nettes, le HAC n’était, en effet, jamais parvenu à tromper la vigilance d’un Arnau Tenas exceptionnel pour sa première sous la tunique francilienne.

Oui, mais voilà, malgré le coup de pression mis par l’entraîneur havrais sur ses joueurs, le HAC a, une nouvelle fois, affiché toutes ses limites sur le plan offensif lors de son revers (1-2) contre Strasbourg, le week-end dernier. Là encore, les chiffres sont sans équivoque : 10 occasions franches, 14 tirs, 3 cadrés et un seul but… marqué par le défenseur central des Ciel et Marine, Yoann Salmier. Dès lors, les statistiques des atouts offensifs havrais vont logiquement dans le sens de ce constat établi. Apparu à dix reprises, le jeune attaquant Andy Logbo ne s’est jamais montré décisif. Un constat également applicable à l’ailier normand, Issa Soumaré, ou encore à la recrue estivale, Emmanuel Sabbi (11 apparitions). De son côté, Josué Casimir peut lui se targuer de 3 passes décisives en 12 matches alors qu’Antoine Joujou s’est lui distingué par 2 offrandes en 9 apparitions. Malheureux contre l’AS Monaco, son ancien club, où il avait vu son pénalty stoppé dans le temps additionnel, Samuel Grandsir totalise, à l’heure où nous écrivons ces lignes, 1 but en 12 matches…

Luka Elsner met son groupe sous pression !

Véritable facteur X du HAC en début de saison, Nabil Alioui, fort de 4 buts, connaît lui aussi un coup d’arrêt. Malgré 15 rencontres disputées sous le maillot havrais, l’ailier gauche franco-marocain n’a plus trouvé le chemin des filets depuis la 6e journée de L1. Enfin, Mohamed Bayo, prêté par le LOSC cet été, compte lui 3 buts en 10 matches, mais se montre globalement trop peu impactant. «Il ne faut pas blâmer que nos attaquants. Moi j’ai une occasion superbe en tout début de partie (contre le PSG, ndlr). Bien sûr que ça trotte dans les têtes. Il va falloir régler le problème tout de suite», rappelait, malgré tout, Gautier Lloris, pilier de la charnière centrale normande et bien conscient du manque d’efficacité des Ciel et Marine. Présent en conférence de presse avant de croiser le fer avec l’OGC Nice, dauphin du PSG et meilleure défense de l’élite du football français avec 6 petits buts encaissés, Luka Elsner dressait, dans cette optique, un constat plus que lucide.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Nice 32 15 10 9 5 1 16 6 11 Le Havre 16 15 -4 3 7 5 13 17

«La logique voudrait que les occasions soient plus rares et plus difficiles de créer de l’incertitude dans leur défense, on va tenter de mettre des choses en place pour le faire, mais il est évident que nous ne finirons pas ce match avec 25 frappes, à moins d’un concours de circonstances. L’exploitation des ballons sera primordiale. Le domaine des coups de pied arrêtés est également quelque chose à exploiter même si Nice est aussi très fort dans ce domaine. Les portes ne seront pas grandes ouvertes, c’est certain, mais nous avons souvent réussi à nous procurer des occasions depuis le début de la saison, je n’ai aucun doute sur la capacité de mes joueurs à le faire», assurait ainsi le Slovène de 41 ans avant d’envoyer un nouveau message fort à ses attaquants et d’ouvrir la porte à certains changements dans le onze de départ contre les Aiglons.

«Sur les dix dernières rencontres, au niveau des statistiques offensives, peu de garçons peuvent venir toquer à la porte avec un CV et me dire 'moi je suis intouchable’, mais on doit aussi garder une cohésion et une logique d’ensemble. Il faut exploiter au mieux le profil de nos joueurs face à ce que propose aussi l’adversaire et Nice ne sera pas du tout le même match que Strasbourg, ni le même rapport de force, ni les mêmes animations donc nous aurons besoin d’autres joueurs. On est face à un défi, savoir ce qu’on a dans les tripes dans un premier moment un peu compliqué, voir notre capacité à rebondir et c’est sur ça aussi que se joue une saison. Des désillusions il y en a, des défaites en série, il y en aura, mais comment on rebondit, comment on réagit ? Qu’est-ce qu’on a dans le cœur et dans le ventre ? Et surtout arracher une victoire, car c’est indispensable pour nous après deux défaites sur les deux dernières rencontres», lançait le coach normand. Une chose est sûre, au Stade Océane samedi (17h), le HAC aura besoin de retrouver son efficacité offensive pour espérer décrocher les trois points face aux hommes de Francesco Farioli…