Lionel Messi va affronter le SC Barcelone

Par Max Franco Sanchez
Lionel Messi sous les couleurs de l'Inter Miami @Maxppp

Avant d’entamer sa phase régulière de championnat d’ici la fin du mois de février, l’Inter Miami de Lionel Messi affrontera encore deux adversaires dans le cadre de sa tournée sud-américaine. Pas plus tard que dimanche, la franchise floridienne défiera même… le SC Barcelone équatorien.

3e du championnat d’Equateur, le club situé à Guayaquil prépare de son côté ses matchs de qualification pour la Copa Libertadores. D’après Mundo Deportivo, l’excitation est à son comble en Equateur à l’idée d’accueillir Lionel Messi pour ce match amical.

