Arsenal : les premiers mots de Willian

Willian va découvrir un nouveau club. L'ailier brésilien, qui n'a pas prolongé à Chelsea, a signé un contrat de trois ans à Arsenal, l'un des rivaux des Blues. Interrogé par les médias du club londonien, le joueur de 32 ans a donc donné ses premières impressions. L'occasion pour lui de faire l'éloge de sa nouvelle équipe : «j'aime la façon dont ils jouent, tout est incroyable, le stade... Et je pense qu'avec Arteta, Arsenal a une grande opportunité de se battre à nouveau pour des titres en Premier League et en Europe, donc je suis très heureux de ça.»

Et forcément, l'international brésilien (69 sélections, 9 buts) a eu le droit à une question sur son poste et ses préférences. «C'est une question difficile, je ne sais pas ! Je laisse cela à Arteta. Je viens pour aider dans toutes les positions. Je peux jouer à droite, au milieu, à gauche aussi. Je veux donc aider, dans toutes les positions où ils me mettent, j'essaierai de faire de mon mieux», a expliqué l'ancien joueur de Frank Lampard. Premiers éléments de réponse sur son utilisation le 29 août probablement, pour le Community Shield face à Liverpool.