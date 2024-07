L’Atlético de Madrid s’attaque à une star de Ligue 1

Le mercato estival a débuté depuis plusieurs semaines déjà et les grosses écuries européennes essayent tant bien que mal de tenter des jolis coups. En Espagne, le Real Madrid a déjà tapé très fort en recrutant Kylian Mbappé et en accueillant enfin la pépite brésilienne Endrick, désormais majeur. Et si du côté du FC Barcelone, pour le moment, c’est le calme plat, du côté du troisième gros d’Espagne l’Atlético de Madrid, ça s’active dans tous les sens. Les Colchoneros ont déçu la saison dernière avec une quatrième place au classement très loin derrière le Barça et le Real. Et ils doivent considérablement se renforcer pour gagner en régularité.

Sous les ordres de Diego Simeone, la direction madrilène a décidé d’investir sur le marché des transferts pour renforcer plusieurs postes. En défense centrale, Robin Le Normand a débarqué en provenance de la Real Sociedad. Un autre défenseur central gaucher est attendu alors que le club cible Nayef Aguerd de West Ham et Dávid Hancko de Feyenoord. Mais outre le secteur défensif, le club doit aussi trouver son futur numero 9. Après son bel Euro avec l’Espagne, Alvaro Morata a décidé de quitter l’Atlético pour s’engager du côté de l’AC Milan pour un transfert estimé à 13 millions d’euros.

Une piste moins coûteuse

Depuis, les coéquipiers d’Antoine Griezmann, annoncé en MLS d’ailleurs, pensaient avoir trouvé son successeur en la personne de Artem Dovbyk. Mais les longues négociations n’ont pas abouti et l’agent de l’attaquant ukrainien, meilleur buteur de Liga, a sorti la sulfateuse il y a quelques jours. «L’Atlético est un grand club, mais nous n’avons pas vu de projet sérieux pour Artem. Leur offre en termes économiques est nettement inférieure à celle des autres clubs intéressés par le meilleur buteur de Liga». Et selon les informations de AS, l’Atlético a activé une nouvelle piste venue tout droit de Ligue 1.

Selon le quotidien espagnol, les Colchoneros ciblent notamment Jonathan David. Le club madrilène a dans le viseur Sorloth et Gyokeres mais les deux joueurs ont une forte valeur marchande. Et ce n’est pas vraiment le cas du Canadien qui arrive en fin de contrat en juin 2025. L’Atlético veut profiter de cette situation contractuelle pour le récupérer au LOSC. Le club français sait que c’est sa dernière chance pour récupérer une indemnité de transfert. Pour la formation de Diego Simeone, une place d’extra-communautaire est disponible dans son effectif et Jonathan David est considéré par la direction madrilène comme un joueur en devenir dont la valeur marchande peut exploser après une bonne saison. Lille pourrait rapidement subir une offensive pour son attaquant auteur de 26 buts la saison dernière.