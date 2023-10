Barça : Gavi fan absolu d’un ancien joueur du PSG

Le FC Barcelone retrouve le FC Porto en Ligue des Champions ce mercredi soir après sa large victoire acquise à domicile pour son entrée en lice dans la plus prestigieuse des compétitions européennes contre l’Antwerp (5-0). Avant d’affronter les Portugais, Gavi, devenu indéboulonnable dans l’entrejeu du club catalan, a accordé une longue interview à nos confrères espagnols de La Vanguardia. Une belle occasion de revenir sur plusieurs aspects de son jeu mais aussi sur les joueurs idolâtrés par le jeune milieu de terrain.

La suite après cette publicité

Interrogé sur les joueurs qui l’inspirent, le joueur de 19 ans a notamment donné le nom de trois joueurs. Si on retrouve l’un des milieux de terrain les plus iconiques de l’ère moderne du FC Barcelone, Gavi a également cité deux autres noms dont un ancien joueur du Paris Saint-Germain et un ancien du Real Madrid. «Avant tout Iniesta, mais aussi Isco et Verratti», a en effet lâché le principal intéressé. Une déclaration qui devrait faire plaisir à Marco Verratti alors que ce dernier a quitté le PSG lors du dernier mercato estival.