Vidéo : le match historique de CR7 enflamme Twitter

Pour l’entrée en lice du Portugal dans cette Coupe du Monde 2022, Cristiano Ronaldo a mis les petits plats dans les grands. Déjà, il a ému tout le monde en ne cachant pas ses larmes pendant l’hymne de son pays. Puis, encore une fois, il a montré à tout le monde que c’était un monstre physiquement en sautant plus haut que tout le monde. Mais surtout, il a trouvé la faille sur penalty, jugé très litigieux, et délivré une passe décisive pour offrir 3 points précieux à la Seleçao. Avec ce but, il devient le premier joueur de l’histoire à marquer au cours de 5 Coupes du Monde différentes. Une statistique qui a mis le feu aux réseaux sociaux.