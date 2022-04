Tony Chapron reconnaît avoir validé des buts grâce à leur beauté

Désormais à la retraite, Tony Chapron occupe le rôle de consultant pour la chaîne Canal+. Dans l'émission Late Football Club, l'ancien arbitre raconte souvent ses souvenirs et est revenu sur une facette bien particulière du métier. Avant d'être celui qui doit faire respecter les règles sur un terrain, un arbitre est avant tout un fan de football. C'est pour cela qu'il lui est arrivé durant sa carrière d'accorder un but qui n'était peut-être pas valable mais la beauté du geste a fini par le convaincre de l'accorder.

«On est des humains et on aime le foot. Quand vous voyez un superbe but mais qu'il y a une petite faute... Le geste est tellement beau qu'on le valide. Moi, quand je vais au stade, ce qui m'intéresse c'est de voir des buts extraordinaires», assure Chapron qui a ensuite sorti sa boîte à souvenirs. «Je m'en souviens d'un par exemple, Ocampos lors de Marseille-Troyes (en août 2015, ndlr). Son geste (un retourné acrobatique) est dangereux car il est proche de la tête. Alors oui, mais c'est tellement beau. »