OM : Igor Tudor confirme la fin de saison d’Azzedine Ounahi

En conférence de presse avant d’affronter Montpellier ce vendredi soir (21h), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor a confirmé la fin de saison de son milieu de terrain international marocain Azzedine Ounahi. Ce dernier souffre d’une blessure à un orteil contractée durant la trêve internationale et l’obligeant à être opéré et à ne plus refouler les terrains jusqu’à la fin de la saison.

«Oui malheureusement j’ai reçu cette mauvaise nouvelle. il va devoir se confirmer opérer, il ne sera pas disponible jusqu’à la fin de la saison. c’est une mauvaise nouvelle pour lui et pour nous tous. On espérait qu’il allait nous aider», a déclaré le technicien croate face aux journalistes avant la rencontre inaugurale de la 29e journée de L1, qui pourrait permettre à l’OM de revenir à 4 points du PSG.

