Espanyol : Sergi Darder prolonge jusqu'en 2026 !

Sergi Darder va continuer son aventure catalane. Arrivé à l'Espanyol Barcelone en provenance de l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain espagnol, initialement lié au club jusqu'en 2023, rempile pour 3 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2026.

𝐃𝐀𝐑𝐃𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟔

¡Larga vida al #Darderismo! pic.twitter.com/9F4FWr9Yvx — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 25, 2022

L'ancien Gones a disputé plus de 200 rencontres avec les Pericos, pour 18 buts et 21 passes décisives et a été sacré champion de deuxième division à l'issue de la saison 2020/21, qui a vu le club barcelonais faire son retour dans l'élite du football espagnol.