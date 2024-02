LOSC - Le Havre : la joie mesurée de Nabil Bentaleb

Lille retrouve le sourire. Sèchement battu la semaine passée au Parc des Princes, le LOSC s’est remis dans le sens de la marche en renouant avec le succès face au Havre (3-0), grâce notamment à un doublé de Jonathan David. Avec ce résultat, les Dogues se hissent sur la troisième marche du podium et peut envisager de voir plus loin que le bout de son nez. À l’issue de la rencontre, le milieu de terrain lillois Nabil Bentaleb s’est exprimé sur la réaction des siens à Pierre-Mauroy.

«On savait qu’il fallait les étouffer dès le début et on avait à cœur de prendre les trois points aujourd’hui après deux matchs assez moyens de notre part. On sait ce qu’on a à faire, après on prend les matchs comme ils viennent. Aujourd’hui, on a rendu une copie propre et on a une semaine pour récupérer et prépare le match contre Toulouse. Le podium ? Non, on laisse ça aux autres et on fera les calculs à la fin», a-t-il déclaré au micro de Prime Video.