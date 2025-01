Yassine Ben Hamed est courtisé cet hiver

Il y a quelques semaines, nous vous racontions l’histoire de Yassine Ben Hamed. Ancien grand espoir du football français au poste de défenseur gauche, le joueur de 21 ans n’a jamais eu sa chance après de longues saisons avec le Royal Antwerp. Alors que son contrat expire en juin prochain, l’ancien de l’OL et du LOSC est désormais libre de discuter avec n’importe quel club pour cet été. Pour autant, son profil polyvalent et revanchard en font une cible intéressante pour de nombreuses équipes souhaitant renforcer leur effectif dès cet hiver.

D’après nos indiscrétions, son nom est cité auprès de plusieurs clubs d’Algérie et un club néerlandais est également intéressé par son profil. Selon nos informations, les négociations sont même bien avancées avec plusieurs de ces formations algériennes et le joueur de 21 ans pourrait résilier son contrat rapidement pour faciliter les opérations. International U20 avec l’Algérie après avoir fait toutes ses classes avec les équipes de France jeunes, le natif de Villeurbanne pourrait ainsi se relancer au meilleur des moments et se mettre en avant sous les yeux des dirigeants des Fennecs avant une fin d’année animée entre le début de la CAN et la Coupe Arabe.