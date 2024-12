Yassine Ben Hamed : "je veux retrouver le plaisir de jouer au football"

Le football peut aller très vite. Yassine Ben Hamed peut en témoigner. Ancien grand espoir du football français au poste de défenseur gauche, le joueur de la génération 2003 avait fait toutes ses classes entre l’OL, le club de sa ville, et le LOSC. Dès lors, les regards étaient braqués sur lui alors qu’il honorait ses premières sélections en équipe de France U16 et U17 avec qui il compte 12 sélections cumulées. Malgré son désir de représenter l’Algérie en équipe de jeunes, sa cote n’est clairement pas redescendue dans le Nord où le LOSC était prêt à lui offrir un contrat professionnel. Décelant un talent certain chez le jeune joueur, Christophe Galtier souhaitait lui faire intégrer le groupe professionnel chez les pros. Finalement, presque à la surprise générale, le natif de Villeurbanne a rejoint la Belgique et le Royal Antwerp.

Une décision qui a surpris tout son monde et qui a notamment été motivé par ses représentants de l’époque comme nous l’a confié le joueur cette semaine : «Lille était mon choix numéro 1, car c’était le club qui m’avait tout donné donc je me devais de continuer avec eux. Pour autant, mes anciens agents ont forcé le départ et on établit un accord dans mon dos avec un club sans même que je le sache. Christophe Galtier était un super coach, il me donnait beaucoup de confiance et comprenait parfaitement mon style de jeu. Je me sentais très bien car je sentais de la confiance envers moi et cela me donnait plus d’assurance pour performer.» Dès lors, ce saut dans l’inconnu en terres flamandes aura été préjudiciable au début de carrière prometteur du jeune Yassine Ben Hamed.

Yassine Ben Hamed : «je suis prêt à jouer à n’importe quel moment»

Pour autant, ses débuts semblaient intéressants. Considéré et incorporé dans la rotation du groupe professionnel, il prend part à la pré-saison du club et signe même une entrée remarquée contre Malines en Jupiler Pro League en juillet 2021 à seulement 18 ans. Pour autant, le cauchemar commence ensuite : envoyé en équipe réserve, il stagne pour sa première saison et il apprend l’été suivant qu’il va encore devoir jouer en réserve lors de sa deuxième cuvée en Belgique. Toujours placardisé à l’heure où ces lignes sont écrites, l’ancien de l’OL a le sentiment d’avoir été floué. Revanchard, il garde néanmoins le cap et aspire à prendre rapidement sa revanche sur le terrain face à toutes les personnes qui ont mis sa carrière en péril depuis plus de deux ans : «mes ambitions sont de retrouver du plaisir et le terrain le plus vite possible mais aussi de faire expulser ma rage sur le pré. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et que personne ne sait vraiment. Malgré ça, je préfère rester silencieux, tout se paye un jour ou l’autre, et je continue de travailler pour être prêt dès que l’on fera appel à moi.»

Justement, de quoi sera faite cette suite pour le gaucher ? Disposant de qualités défensives remarquables lors de sa formation en France, Ben Hamed reste encore jeune et peut se relancer rapidement à condition d’avoir un environnement propice à cette rédemption. La recherche d’un projet dans lequel il se sentira épanoui et central sera l’une de ses volontés les plus chères dans les prochains mois. En attendant, Yassine Ben Hamed continue de s’entraîner d’arrache-pied et souhaite prendre un nouveau départ rapidement : «je n’ai aucun regret sur le début de ma carrière. Je suis jeune encore, tout l’avenir est devant moi. Je redouble d’effort chaque jour comme si c’était le dernier pour être prêt à faire mon retour ! Personne ne m’arrêtera !» En parallèle, le défenseur gauche de 21 ans est entouré par une équipe de préparateurs physiques qui le suivent au quotidien alors qu’il participe encore aux entraînements de la formation belge. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Antwerp, Ben Hamed est libre de discuter avec qui il le souhaite d’ici une poignée de jours pour décider de son avenir.