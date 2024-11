Real Madrid : un surprenant club veut sauver Endrick

Rien ne va plus au Real Madrid et l’incendie de la Casa Blanca ne se calme pas. Entre la méforme de Kylian Mbappé, le fiasco au Ballon d’Or 2024 et les mauvais résultats qui s’enchaînent, Carlo Ancelotti doit aussi faire face à une hécatombe de blessures. Après Dani Carvajal et David Alaba, les Merengues ont également perdu coup sur coup Rodrygo, Éder Militão et Lucas Vazquez. Dans une période de crise à tous les étages, le Real Madrid d’Ancelotti ne compte pas changer sa méthode, malgré les conseils de son adjoint et fils Davide de lancer dans le grand bain certains jeunes joueurs et c’est en ce sens que Endrick ronge son frein. La presse espagnole avait ainsi révélé ce vendredi que Florentino Perez s’était agacé ces derniers jours du traitement réservé à son jeune attaquant. Le président madrilène estime ainsi qu’Endrick est complètement sous-utilisé par Carlo Ancelotti. Et le jeune Endrick subit clairement la situation.

Pourtant, l’attaquant brésilien souhaite à tout prix éviter de reproduire ce qu’a vécu son compatriote Vitor Roque du côté du FC Barcelone. Avec aucune titularisation en Liga et seulement cinq petits pourcents des minutes de championnat jouées avec la Casa Blanca, le Brésilien paie la politique mise en place par Carlo Ancelotti. Trop frileux pour expérimenter de nouvelles choses, le technicien italien n’utilise presque pas ses remplaçants, avec en tête de liste les cracks Arda Güler et Endrick. Mais le buteur de 18 ans ne veut pas faire de vague et souhaite redoubler d’efforts dans l’ombre pour pouvoir gagner sa place à Madrid. Mais si aucune amélioration ne venait à avoir lieu dans les prochaines semaines, alors l’entourage d’Endrick pourrait bien avoir des envies d’ailleurs et tenter un prêt pour engranger de l’expérience avec un gros échantillon de minutes jouées.

Southampton veut réaliser un gros coup !

Selon les informations du Daily Mail, Endrick serait lié à une rumeur de transfert sensationnelle en Premier League alors qu’il a du mal à obtenir du temps de jeu au Real Madrid sous la direction de Carlo Ancelotti. Le prodige brésilien s’est fait connaître auprès des fans de football anglais lorsqu’il a marqué un superbe but avec la Seleção contre les Three Lions à Wembley en mars dernier. Comme rapporté par le journal Sport, Endrick serait inquiet de sa faible utilisation et serait ouvert à un prêt loin des Los Blancos et plusieurs clubs étant en train de faire les yeux doux au joueur brésilien pour essayer de sécuriser les services de l’attaquant talentueux. Le Real Valladolid et l’AS Roma ont également été des points de chute mentionnés par les différentes presses pour un prêt cet hiver, alors que le prodige brésilien n’a joué que 122 minutes cette saison mais a marqué deux buts.

Et toujours d’après les tabloïds anglais, Endrick pourrait finir en bas du classement de la Premier League puisque le promu et lanterne rouge Southampton serait prêt à lui offrir beaucoup de minutes dès le mois de janvier. Les Saints sont en grande difficulté et sont donc très intéressés à l’idée d’attirer le Brésilien à St Mary’s sur un contrat à court terme pour sauver leur saison. L’équipe de la côte sud n’a marqué que sept buts en 11 matches, après un début de saison désastreux qui ne les a vus gagner qu’une seule fois. L’avant-centre Cameron Archer est le seul joueur à avoir marqué plus d’un but. L’idée a de quoi faire sourire mais si elle venait à se concrétiser, l’équipe de Russell Martin devra faire face à la concurrence d’une multitude d’autres équipes cherchant à injecter les qualités d’Endrick dans leurs effectifs en janvier.