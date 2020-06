Chelsea pourrait activer la piste Nicolas Tagliafico

Chelsea compte frapper fort lors de ce mercato estival. Après avoir bouclé le dossier Hakim Ziyech, les Blues vont prochainement finaliser la venue de Timo Werner en provenance du RB Leipzig. Mais le club londonien semble loin d'être rassasié, et souhaite donner à son manager Frank Lampard les moyens de ses ambitions. Ainsi, Chelsea lorgne plus que jamais le latéral gauche de Leicester Ben Chilwell. Mais les Foxes ont valorisé leur joueur à plus de 80 millions d'euros. Une somme astronomique qui pourrait contraindre Chelsea à revoir ses plans à ce poste.

Selon les informations du Telegraph, les pensionnaires de Stamford Bridge songerait à activer la piste menant à Nicolas Tagliafico (27 ans). Le latéral de l'Ajax qui a disputé 24 matchs (trois buts marqués, quatre passes décisives) cette saison en Eredivisie, dispose d'un bon de sortie. Les dirigeants du champion des Pays-Bas auraient déjà indiqué à la direction anglaise qu'un transfert pouvait être envisageable aux alentours de 25 millions d'euros. Reste à savoir quelle option va choisir Chelsea pour renforcer son couloir gauche...