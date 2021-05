Manuel Locatelli encense le PSG

Le milieu de terrain italien Manuel Locatelli est d’ores et déjà l’une des attractions de ce futur mercato estival. Son très probable départ de Sassuolo est programmé depuis plusieurs semaines et le joueur est courtisé par de nombreux cadors européens. Parmi eux, le Paris Saint-Germain est cité comme intéressé par L’Equipe, et l’international transalpin (9 sélections) ne semble pas insensible aux charmes du club de la capitale française.

La suite après cette publicité

« Oui, (le PSG) c’est au même niveau que les autres, c’est le top mondial ! Il y a les Italiens, mais aussi Neymar et Mbappé, qui font partie des cinq meilleurs joueurs au monde. Le PSG a une image de grand club au sein d’une très grande ville », explique-t-il à L’Equipe tout en ajoutant qu’il est prêt à quitter l’Italie pour rejoindre un club étranger cet été. Ce club sera-t-il le PSG ? Réponse cet été.