PSG : Luis Enrique salue le nouveau record mythique de Marquinhos

Marquinhos est déjà entré dans la légende du PSG pour être le joueur le plus capé du club de la capitale. Il s’apprête à passer une autre barre mythique ce mercredi à l’occasion de la réception de l’Atlético de Madrid, match comptant pour la 4e journée de la Ligue des Champions. Le Brésilien de 30 ans portera pour la 200e fois de sa carrière le brassard de capitaine du club qu’il a rejoint en 2013. Même Luis Enrique a salué un tel chiffre en conférence de presse de veille de match.

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes quant à ce que signifie Marquinhos pour son équipe. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est incroyable d’avoir un joueur avec ce profil, cette ambition, cette personnalité et il est encore jeune donc c’est très clairement le leader de l’équipe et une personne qui, du fait de son attitude, fait en sorte que les gens le suivent. Et ça, c’est ce que nous désirons, c’est qu’il puisse rester encore de nombreuses années à ce niveau », assure le technicien espagnol.

