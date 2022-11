TFC : Damien Comolli pense à Riccardo Pecini en tant que directeur sportif

Arrivé il y a deux ans en tant que président de Toulouse, Damien Comolli a toujours un rôle important dans le sportif du club tout juste promu en Ligue 1. Mais il pourrait bien commencer à déléguer un peu son travail comme il l'a confié au Johan Cruyff Institute. «Pour continuer de grandir et améliorer notre structure, il faut qu’on ait un directeur sportif dans le futur. Quelqu’un qui a de grandes compétences de management d’hommes, capable de gérer la pression et d’entretenir cette culture commune. Je ne peux plus me permettre d’avoir la double casquette pour le bien du club», a-t-il expliqué.

Selon nos informations, le président du TFC a déjà un nom en tête pour occuper le poste de directeur sportif. Il pense en effet à Riccardo Pecini, passé par Tottenham, Monaco ou encore l'AC Milan. Ce dernier connait très bien Damien Comolli pour avoir travaillé avec lui quelques années du côté des Spurs. A suivre...