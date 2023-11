Real Madrid : Joselu reprend de volée Gerard Piqué

La sortie publique de Gerard Piqué à l’encontre du Real Madrid fait toujours couler beaucoup d’encre de l’autre côté des Pyrénées. Pour rappel, l’ancien défenseur du FC Barcelone, lors d’un entretien accordé à la radio catalane RAC1, s’en est pris au club madrilène en critiquant notamment le style de jeu propre aux Merengues. Après Carlo Ancelotti et Dani Carvajal, c’est au tour de Joselu de reprendre de volée l’Espagnol par média interposé en faisant référence au dernier sacre de la Maison Blanche en Ligue des champions.

«Si vous ne vous souvenez pas de celui-là, je ne sais pas lequel vous allez vous souvenir. Pas seulement à cause de ce qui s’est passé lors des matchs précédents, mais aussi à cause de ce qui s’est passé lors de la finale, qui a été retardée. C’est un titre que l’on n’oubliera jamais, et pas seulement à cause de l’aspect footballistique, qui, sur ce plan, était fantastique. Gerard Piqué, l’a dit parce qu’il est fan du Barça, c’est un envieux», a rétorqué l’Espagnol lors d’un entretien accordé à la Cadena COPE.