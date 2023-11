Gerard Piqué s’en prend encore au Real Madrid

Piqué est un homme qui ne garde pas sa langue dans sa poche et depuis sa retraite, il enchaîne encore plus les sorties médiatiques souvent piquantes. Le président du FC Andorre a ainsi fait un nouveau passage à l’antenne de la radio catalane RAC1, dans laquelle il s’en est encore pris au Real Madrid. Il a critiqué le style de jeu des Merengues, expliquant que ces derniers n’avaient jamais atteint le niveau de jeu du Barça.

« Ils ont beaucoup gagné, mais nous, notre façon d’être exigeant envers nous-mêmes quand on gagne restera dans les mémoires pour toujours. Eux quand ils gagnent, c’est juste un titre en plus. L’Europe se rappelle du Barça de Guardiola comme une des meilleures équipes de l’histoire récente. On gagne peut-être moins, mais quand on le fait, les gens s’en rappellent. La dernière Ligue des Champions du Real Madrid, personne ne s’en souviendra », a lancé le Catalan. C’est plutôt clair…