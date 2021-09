Ligue Europa : que valent les Rangers de Steven Gerrard, futur adversaire de l'OL ?

Après une saison sans jouer de compétition européenne pour la première fois depuis près de 25 ans, l'Olympique Lyonnais, qui a manqué une qualification en Ligue des Champions en terminant à la 4e place, a hérité d'un groupe abordable en Ligue Europa. Avant Brondby (Danemark) et le Sparta Prague (Rép. Tchéque), l'OL se déplace sur la pelouse des Glasgow Rangers en ouverture de la compétition. Champion d'Écosse en titre et leader actuel du Championnat avec seulement une défaite, la formation de Steven Gerrard reste un adversaire à la portée de l'OL, mais avec une certaine qualité.

Arrivé en 2018 chez les Rangers alors que le club était en pleine reconstruction après une liquidation judiciaire en 2012, l'ex-capitaine de Liverpool prône un jeu agressif avec un pressing élevé. Les Light Blues évoluent régulièrement en 4-3-3 avec milieu de terrain est assez réduit, ce qui laisse de l'espace aux latéraux, Tavernier et Barišić, pour monter sur les ailes et délivrer des centres dangereux. De quoi obliger la défense lyonnaise, rassurante contre Strasbourg (3-0), dimanche, à ne pas trop se découvrir.

Une défense centrale en difficulté

Offensivement, les Gers se sont renforcés cet été avec le recrutement du Zambien, Fashion Sakala, en provenance d'Ostende. Mais le danger devrait surtout venir de Ryan Kent, un élément très rapide, et d'Alfredo Morelos, un bon buteur au style agressif. Cependant, malgré la présence de Glen Kamara et de l'expérimenté Steven Davis dans l'entre-jeu, l'Olympique Lyonnais a tous les arguments pour gagner la bataille du milieu de terrain et de conserver la possession du ballon.

Le gros souci de la formation de Glasgow reste surtout dans le secteur défensif. Éliminés au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Rangers sont tombés à domicile contre les Suédois de Malmö alors qu'ils étaient pourtant à onze contre dix. «Ils ont des problèmes en défense centrale. Connor Goldson a des problèmes de Covid et Filip Helander est blessé, donc ça pourrait être Leon Balogun et Calvin Bassey alignés ensemble pour la première fois», rappelle David McCarthy, journaliste pour le Daily Record.

«Je pense que Lyon doit respecter les Rangers, mais n'a pas à les craindre. C'est leur 50ème match européen sous la direction de Gerrard et ils n'en ont perdu que huit», ajoute-t-il. Alors que l'OL n'a affronté les Rangers qu'une seule fois, en 2020, lors d'un amical de pré-saison (0-2), la formation de Peter Bosz semble suffisamment armé pour s'imposer et bien débuter sa campagne européenne. Ce qui pourrait mettre en confiance les Lyonnais avant le déplacement au Parc des Princes, dimanche soir (20h45).