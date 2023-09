Le Real Madrid est en colère contre Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Plus qu’une défaite. Dimanche soir, le Real Madrid s’est incliné face à l’Atlético de Madrid lors du derby (3-1). Outre le fait d’avoir perdu trois points et une rencontre très importante aux yeux de tout le club, ce revers a mis en lumière de nombreux problèmes. On les connaissait plus ou moins. Mais les lacunes ont sauté aux yeux de tous dimanche, surtout de la presse espagnole. Depuis, les médias multiplient les articles pour exposer les nombreux points faibles de cette formation madrilène. Ce mardi, AS en a remis une couche tout en précisant que cette défaite a agité le club en coulisses.

«Inquiétude dans le club face aux points faibles excessifs et évidents. Des déconnexions mentales, un schéma qui ne fonctionne pas ou des joueurs loin de leur meilleur niveau», écrit le quotidien madrilène avant d’ajouter : «ce qui s’est passé au Metropolitano parlait de lui-même. Et cela a réveillé un bourdonnement qui résonne dans les couloirs et se répercute jusque dans les tribunes. Ce Madrid est un colosse vulnérable. Une équipe avec des joueurs de classe mondiale et, en même temps, des faiblesses évidentes. Des faiblesses qui ne sont pas corrigées et qui génèrent déjà de la nervosité au sein du club. Des doutes. Personne ne veut déclencher l’alerte rouge.»

Les choix d’Ancelotti dérangent

Même son de cloche du côté de Marca. «Ces dernières 24 heures ont été étranges au club. Un silence sépulcral. Un mal-être général. Avec une incertitude autour d’un projet qui s’est effondré dès son premier grand examen. C’est une équipe avec de nombreuses stars et de nombreux points faibles. Qui fait trop d’erreurs. Que de soucis. Une période de réflexion s’est ouverte sur ce qui existe et jusqu’où l’équipe actuelle peut aller». Le Real Madrid n’est pas en crise mais l’inquiétude a gagné les rangs du club selon la presse.

Bien évidemment, les dirigeants savent que l’équipe n’est pas au complet puisque plusieurs joueurs importants sont blessés (Courtois , Carvajal, Militão et Vinicius). Mais ils pensent que cela n’explique pas tout. Ils estiment que l’équipe n’est pas à la hauteur actuellement et ils attendent plus des joueurs et de l’entraîneur. Ce dernier a d’ailleurs agacé ses patrons avec certains choix notamment au milieu où Luka Modric et Toni Kroos ont été alignés. Ils ne s’attendaient pas à ça, eux qui veulent plutôt miser sur Aurélien Tchouameni.

Le Mister est sous pression

Marca explique que «personne ne doute d’Ancelotti». Mais le Real Madrid est mécontent et en colère. Vendredi dernier déjà, Florentino Pérez (président) et José Ángel Sánchez (DG) ont rencontré l’Italien au centre d’entraînement de Valdebebas. Ils avaient déjà évoqué l’effectif et ses décisions. Ses choix de dimanche ont donc agacé. Outre le duo Modric-Kroos, les autres joueurs présents sur le pré n’ont pas été au niveau. «Le calme et la tranquillité ne signifient pas qu’il n’y a pas de malaise, ni de colère», écrit Marca qui parle d’un «sérieux signal d’alarme».

Carlo Ancelotti va devoir redresser la barre dès demain face à Las Palmas. Son club lui reproche son changement de système et son onze titulaire. Mais le Mister fait aussi avec les moyens du bord, entre les blessures et le fait que le club n’a pas recruté un n°9 suite au départ de Karim Benzema. Pour rappel, Ancelotti voulait Harry Kane. S’il n’est pas encore menacé, Carlo Ancelotti va devoir trouver des solutions rapidement. Ce sera important pour espérer prolonger son contrat qui prend fin en 2024. Mais les Madrilènes ont visiblement déjà scellé son sort puisque Xabi Alonso est annoncé sur le banc l’an prochain.