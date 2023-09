Le Real Madrid a déjà choisi son futur entraîneur !

La suite après cette publicité

Une claque qui peut s’avérer déterminante à ce stade de la saison. Sur la pelouse de l’Atlético Madrid ce dimanche, le Real Madrid a été balayé lors d’un derby de Madrid totalement raté par la Maison Blanche (3-1). A l’issue de la rencontre, un homme a été décrié suite à cette déroute dérangeante : Carlo Ancelotti. Légende du club de la capitale ibérique avec qui il a remporté deux Ligues des Champions (2014, 2022), le coach italien a plus de mal cette saison avec un effectif moins armé que les saisons précédentes alors qu’il quittera le Real en fin de saison pour devenir le sélectionneur du Brésil.

Alors que la direction madrilène n’a pas su remplacer Karim Benzema efficacement, les pensionnaires de Santiago Bernabeu manquent cruellement d’un attaquant digne de ce nom. Alors que Jude Bellingham a, avec brio, assumé ce rôle de buteur en début de saison, le milieu anglais ne pourra pas représenter une option viable dans le futur. Malgré cela, l’ancien entraîneur de l’AC Milan et du PSG continue de l’aligner dans une attaque à deux composée également de Rodrygo. Avec cette bouillie tactique, Ancelotti s’apprête donc à passer une dernière année compliquée dans la capitale.

Xabi Alonso est l’élu

Mais alors que son départ est d’ores et déjà entériné de la capitale espagnole, Florentino Perez et ses équipes s’activent depuis plusieurs semaines pour lui trouver un remplaçant. Et alors qu’il ne manque pas d’entraîneurs de haut niveau libres sur le marché actuellement, le board madrilène fait les yeux doux à Xabi Alonso à en croire les informations de Radio Marca. «Le premier favori pour remplacer Ancelotti est Xabi Alonso pour entraîner l’équipe l’année prochaine» annonce effectivement le média ibérique.

Ancien milieu de terrain du Real Madrid entre 2009 et 2014, Alonso est désormais l’entraîneur du Bayer Leverkusen. L’Espagnol, arrivé en octobre 2022 sur le banc des pensionnaires de la BayArena, a permis à sa troupe de devenir l’une des équipes les plus attractives outre-Rhin. Actuellement deuxièmes de Bundesliga, le B04 est le concurrent principal du Bayern Munich cette saison. Alors que son contrat expire en 2026 à Leverkusen, le champion du monde 2010 pourrait ne pas être insensible aux sirènes madrilènes. Pour rappel, il avait évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti dans la capitale espagnole et avait notamment remporté la Ligue des Champions en 2014 sous les ordres du coach de 64 ans.