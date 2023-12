Lorient - OM : Régis Le Bris ne veut pas s’alarmer

Défait (2-4) sur sa pelouse, ce dimanche soir, contre l’OM, le FC Lorient est plus que jamais en danger. 16es de Ligue 1, les Merlus n’y arrivent pas et font preuve d’une fragilité inquiétante, notamment sur le plan défensif. Pour autant, Régis Le Bris, ne voulait pas s’alarmer outre mesure malgré la situation comptable préoccupante. «On a rencontré une équipe de l’OM très en forme, ses prises de vitesse, cette capacité à jouer dans notre dos, à être précis dans les zones de finition, c’était un cran, voire deux crans trop hauts en première période. En deuxième période, c’est autre chose mais le scénario a bougé aussi, je veux quand même retenir cette seconde période, on a plusieurs occasions pour revenir à 4-3. On a perdu ce match en première période car on était trop souvent hors des positions. Bien sûr que c’est inquiétant, personne ne le nie. Se retrouver à 4-1 à la pause, ça dit quelque chose, c’est une vérité dans le rapport de force», a tout d’abord lancé le coach lorientais au micro de Prime Video.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Marseille 23 15 6 6 5 4 22 16 16 Lorient 12 15 -9 2 6 7 20 29

Et d’ajouter : «pas de catastrophisme ! on doit avancer, on a des retours de blessure, j’ai vu un bon Bamba Dieng, la première titularisation de Benjamin Mendy me donne aussi quelque chose, on a un problème d’équilibre, on court après ça, on a changé 70 % de l’effectif mais il ne faut pas oublier aussi qu’on est tombé sur un bon OM. On enlève pas notre responsabilité mais il faut aussi reconnaître qu’ils ont fait un bon match. Je ne ressens pas de peur, forcément il y a du doute et ça peut amener de la crispation. On construit nos matches dans la semaine et on doit mettre en place cet esprit de compétition beaucoup plus tôt. Quand on prend deux buts en 10 minutes, ce n’est pas une question de doutes, mais une question de concentration. On a inversé la tendance en seconde période et on doit s’appuyer là-dessus. Je suis déçu, je ne fuis aucune responsabilité, les joueurs non plus et on va se battre pour redresser la situation». Le temps presse…