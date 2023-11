Le vestiaire de l’Argentine est complètement sous le choc

C’est une véritable bombe qui est tombée en Argentine. En l’espace de quelques minutes seulement, la joie d’avoir vaincu l’ennemi juré brésilien sur ses terres a laissé place à la commotion et à la surprise. Lionel Scaloni a ainsi, contre toute attente, clairement fait comprendre qu’il envisageait de quitter son poste de sélectionneur. « L’Argentine a besoin d’un entraîneur avec l’énergie nécessaire et qui va bien. Je parlerai avec les joueurs et les dirigeants. J’ai beaucoup de choses à penser en ce moment. Ces joueurs nous ont beaucoup donné. Je dois beaucoup réfléchir à ce que je veux faire », a notamment lancé l’ancien joueur du Deportivo de La Corogne.

Il serait question de divergences assez marquées avec Chiqui Tapia, président de la Fédération Argentine, et d’un énorme ras-le-bol quant à l’organisation des rassemblements. Depuis, le sérieux journaliste argentin Gaston Edul, proche de la sélection, a confirmé que le coach champion du monde 2022 allait prendre le temps de réfléchir, et qu’un départ était bel et bien à l’étude. Aucune décision n’a été prise cependant pour le moment. On apprend surtout que les joueurs ont appris ce doute de leur sélectionneur en même temps que le public, puisque Scaloni n’avait pas évoqué ce sujet dans le vestiaire au préalable. Le journaliste précise que les joueurs vont tout faire pour le convaincre de rester.

Les joueurs veulent qu’il reste !

Il faut dire que l’ancien international était particulièrement apprécié du vestiaire, mais pas que, puisqu’il est probablement le seul sélectionneur argentin à faire l’unanimité dans l’opinion publique depuis très longtemps. Clarin précise que le groupe de l’Albiceleste a été particulièrement choqué et sonné par cette annonce tout sauf attendue. Les vedettes de l’équipe championne du monde il y a un petit peu moins d’un an ont été complètement prises au dépourvu. De nombreux joueurs, une fois remis de leurs émotions, en ont profité pour demander, publiquement, à leur sélectionneur de ne pas quitter le navire.

« Cela m’a laissé sous le choc. J’étais au contrôle anti-dopage, je ne l’ai pas vu jusqu’à ce qu’il arrive au vestiaire. Comme Ota (Nicolas Otamendi, NDLR) l’a dit, c’était un peu un choc parce que nous ne nous y attendions pas du tout », a par exemple lancé Rodrigo De Paul. « Nous voulons qu’il reste. Sûrement, il y pensera. Pour moi, il va continuer. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais nous allons essayer de le convaincre, nous avons la Copa America devant nous. C’est une personne très importante pour nous », a pour sa part confié Cristian Romero. « Il faut respecter ses sentiments, c’est un sujet qui le concerne, mais nous voulons qu’il continue pour toujours. On espère qu’il ne partira pas », a fait savoir Alexis Mac Allister. On sera bientôt fixé…