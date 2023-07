PSG : Milan Skriniar rassure sur son état physique

Cet été, le Paris Saint-Germain s’est largement renforcé. Surtout dans l’entrejeu et en attaque, avec la potentielle arrivée d’Ousmane Dembélé. Mais il faudra compter sur la défense pour gagner des titres. Pour cela, Milan Skriniar, débarqué en provenance de l’Inter Milan, devrait avoir un rôle majeur à jouer dans l’arrière-garde parisienne. Dans un entretien pour Le Parisien, le défenseur central de 28 ans a évoqué son état de santé, lui qui a récemment été gêné par de nombreux pépins physiques.

Il déclare à propos de l’état son dos : «Bien, très bien ne vous inquiétez pas ! À la reprise, je me suis entraîné avec l’équipe dès le premier jour, sans aucun problème. J’ai déjà joué deux matchs avec l’équipe nationale, j’ai joué avec le PSG, tout va bien ! Je suis de retour et sans le moindre problème.» L’ancien interiste déclare quand même avoir douté, durant la période où il n’était pas sur les pelouses : «Oui forcément, c’est la première fois que ce genre de chose m’arrive. Je n’avais jamais connu de blessure longue durée avant celle-ci. Alors bien sûr, beaucoup de questions me sont passées par la tête. Mais les médecins ont fait du bon boulot et moi, je n’ai rien lâché, j’ai bossé pour revenir en forme. Maintenant, ça y est, cette histoire est derrière moi.» Si Milan Skriniar se veut rassurant, il faudra que le Slovaque fasse ses preuves - comme tout le monde - sur le terrain. Lui, comme Lucas Hernandez, a souvent été pointé du doigt ces derniers temps pour ses nombreuses blessures, l’éloignant du rectangle vert.

