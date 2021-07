RC Lens : ce que va rapporter la vente de Raphaël Varane

Annoncé depuis quelques semaines, Manchester United a annoncé mardi avoir conclu un accord de principe avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane. À 28 ans, le champion du monde 2018 ressentait le besoin d’un nouveau challenge. Il est la seconde recrue des Red Devils lors de ce mercato, après l’arrivée de Jadon Sancho.

Le départ de l'international Français devrait rapporter environ 50 M€ au Real Madrid, la quatrième plus grosse vente du club après celles de Cristiano Ronaldo (117 M€), Angel Di Maria (75 M€) et Alvara Morata (66 M€). Dans cette opération, le RC Lens va pouvoir récupérer un petit chèque. En effet comme l’indique Marca, les Sang et Or vont toucher 2,5 % du transfert, soit 1,2 M€, grâce à l’indemnité FIFA de formation. Varane avait quitté Lens pour Madrid en 2011 contre 10 M€