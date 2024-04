PSG : Ousmane Dembélé a motivé les troupes contre le Barça

Élu homme du match contre le Barça, Ousmane Dembélé a brillé lors de la rencontre. L’ancien joueur du Barça a eu un comportement de leader sur le terrain, en demandant régulièrement le ballon et en essayant des choses sur le plan offensif. Fort de sa qualité technique et d’une confiance retrouvée devant la cage, il a été à l’origine du but de l’égalisation qui a permis à son équipe de se relancer dans la partie. Il est aussi à l’origine du penalty qui a donné le troisième but de la rencontre. Outre sa prestation sur le terrain, c’est son comportement au sein du vestiaire qui a réjoui le staff parisien.

La suite après cette publicité

D’après Le Parisien, lors des jours qui ont précédé le match retour, Ousmane Dembélé n’a cessé de communiquer son optimiste à ses coéquipiers. Le numéro 10 de Paris est sorti grandi de cette double confrontation contre son ancien club.