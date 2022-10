Tottenham : Antonio Conte tord le cou aux rumeurs

Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Arsenal (samedi à 13h30), Antonio Conte est revenu sur les rumeurs parues en Italie quant à son possible départ pour la Juventus, lui dont le contrat s'achève en juin 2023. Des bruits de couloir qualifiés de « manques de respect » pour l'entraîneur italien qui a demandé plus de considération pour sa personne, mais aussi pour celle de Massimiliano Allegri, actuellement en poste avec la Vieille Dame.

« Nous venons de commencer la saison. J'ai souvent parlé de ce sujet et j'ai toujours dit que je suis heureux et que je profite de mon temps avec Tottenham. J'ai une excellente relation avec le propriétaire et (Fabio) Paratici (directeur général du football des Spurs). Je ne vois aucun problème pour le moment à l'avenir. Nous avons tous les deux signé le contrat. Je ne veux pas écouter quelqu'un parler de ça» a-t-il ainsi commencé. Pas la meilleure manière de se préparer à un choc tel que celui qui attend les Spurs face à l'une des équipes les plus en forme du Royaume.