Le vilain tour tenté par l’Atlético de Madrid à Conor Gallagher

Pour Conor Gallagher à l’Atlético de Madrid, il ne manque que l’officialisation. Le milieu de terrain de 24 ans, formé à Chelsea, va signer un contrat de cinq ans avec les Colchoneros. Mais parallèlement à ce dossier, le club madrilène a étudié d’autres pistes pour son milieu, comme celle menant à Javi Guerra. Selon Miguel Angel Corona, directeur sportif du club valencien, pour The Athletic, l’Atléti a même tenté d’annuler le transfert de Gallagher pour finaliser celui de l’Espagnol de 21 ans.

« Il y a un accord (entre les clubs), dimanche, entre le président de Valence et de l’actionnaire principal de l’Atlético. Mercredi matin, en raison du retard dans le retour des documents de l’Atletico et de certains commentaires, nous avons demandé à l’Atlético pourquoi cela trainait autant ? Ils nous ont confié qu’ils essayaient de briser l’accord avec Chelsea et que, s’ils ne réussissaient pas, ils ne pourraient pas conclure le transfert de Javi Guerra, explique Corona. Nous avons donc tout stoppé, car on n’en avait pas parlé ces derniers jours, lors de nos conversations sur WhatsApp, par e-mail, par téléphone. (…) Nous nous sommes retirés pour nous protéger. » Pas sûr que l’international anglais (18 sélections) appréciera d’entendre cette histoire.