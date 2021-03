OM : Dimitri Payet remercie André Villas-Boas

La suite après cette publicité

Voilà un mois qu'André Villas-Boas n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet, présent en conférence de presse ce mardi, a tenu à rendre hommage au technicien lusitanien pour le travail effectué à la tête de l'équipe phocéenne.

«On fait une super première saison. Avec ce qu'il a amené, on a pu aller chercher la qualification en Ligue des Champions. Ça a été un an et demi où on a progressé. Donc je pense que tous les joueurs, moi le premier, on a fait en sorte qu'il reste avec nous quand c'était plus chaud avec la direction, ça montre l'affection qu'on a pour lui. De la part du groupe, on tient à le remercier pour ce qu'il a apporté», a-t-il lancé. AVB, qui n'est plus officiellement à l'OM depuis ce mardi, appréciera.