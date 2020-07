Brescia : Mario Balotelli de retour à l’entraînement

Quatre mois après, Mario Balotelli est de retour à l’entraînement avec ses coéquipiers de Brescia. Mis à l’écart par son coach après des difficultés en interne et avec les dirigeants du club, l’ancien Olympien peut de nouveau retrouver les terrains.

Une réintégration en guise de geste de désespoir pour l’entraîneur du club lombard dans la quête du maintien. 19e et à 6 points du premier non-relégable à 8 journées de la fin, Brescia a décidé de mobiliser toutes ses armes disponibles. Et Super Mario peut être un renfort de poids même si ses statistiques (5 buts en 19 matchs cette saison) peuvent paraître faibles. Mais l’Italien pourrait bien être le coup de poker gagnant dans le but de rester dans l’élite.