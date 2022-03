Serie A : l'AC Milan s'impose face à Empoli et conforte sa première place

Après avoir enchainé deux matchs nuls en Serie A et un en Coupe d'Italie face à l'Inter, les joueurs de l'AC Milan avait réalisé une très belle opération dans la course au titre en s'imposant face à Naples le week-end dernier (0-1). Ce samedi soir à San Siro, les Milanais (1e) recevaient Empoli (13e), avec l'intention de prendre provisoirement cinq points d'avance sur l'Inter. Leur adversaire du jour restait quant à lui sur une longue série de 12 matchs sans victoires toutes compétitions confondues (6 nuls, 6 défaites). Pour cette rencontre Stefano Pioli décidait d'aligner les Français Mike Maignan, Pierre Kalulu et Olivier Giroud, tandis que l'espoir italien Andrea Pinamonti était chargé d'occuper la pointe de l'attaque d'Empoli.

Les Milanais avaient l'emprise sur la rencontre et c'est logiquement qu'ils ouvraient le score grâce à une très belle frappe de Pierre Kalulu depuis l'extérieur de la surface (19e) après un coup franc d'Olivier Giroud contré par le mur. Quelques minutes plus tard, Florenzi tentait une frappe puissante du gauche qui manquait de peu le cadre (37e) avant que Pinamonti réponde par une frappe de l'extérieur de la surface (38e). Giroud manquait ensuite d'inscrire le deuxième but des Milanais de la tête juste avant la mi-temps (45e). Les Milanais rentraient finalement aux vestiaires avec 12 tirs (3 cadrés). En seconde période les débats étaient plus équilibrés et aucunes des deux équipes ne parvenaient à trouver le chemin des filets. Mike Maignan rassurait tout le monde en fin de match avec une bonne sortie pour assurer la victoire des Milanais. Une précieuse victoire qui offre 5 points d'avance à l'AC Milan.