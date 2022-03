Serie A : Olivier Giroud offre un succès précieux à l'AC Milan contre Naples

Soir de grand match en Italie, où l'AC Milan est allé s'imposer sur la pelouse de Naples (1-0) ce dimanche, dans le choc de la 28ème journée de Serie A. Cette partie n'a pas forcément tenu toutes ses promesses au regard de la situation sportive des deux équipes (57 points chacune avant le coup d'envoi), même si le spectacle était plus au rendez-vous après la pause. L'essentiel est ailleurs pour la bande de Stefano Pioli, qui grappille trois points ô combien précieux dans la course au titre dans la Botte, qui plus est face à un concurrent direct.

Au terme d'une première période assez rythmée, les vingt-deux acteurs n'ont pas réussi à se départager. Seul fait notable à signaler, une jolie parade de David Ospina sur un coup de casque signé Pierre Kalulu (19e). Olivier Giroud, titulaire tout comme ses compatriotes Theo Hernandez et Mike Maignan, a lui été contraint de se faire soigner après un tacle bien appuyé de Kalidou Koulibaly sur la cheville du Français (22e) et une belle entaille.

Giroud déterminant puis malheureux

Au retour des vestiaires, les choses se sont rapidement emballées au Diego Armando Maradona Stadium. L'ancien attaquant d'Arsenal, en vrai renard des surfaces, a débloqué la situation en reprenant victorieusement un centre-tir de Davide Calabria (0-1, 49e). Ce qui a eu le don de réveiller les Partenopei. Dans la foulée, Victor Osimhen a offert le premier frisson de la soirée à ses supporters, sans surprendre un Maignan vigilant (51e), alors qu'Ismaël Bennacer a buté sur Ospina (54e).

Le Napoli a ensuite tout tenté pour revenir dans une fin de rencontre particulièrement tendue, ayant aussi vu Olivier Giroud sortir prématurément sur blessure après que sa cheville a, semble-t-il, tourné (66e). Mais le gardien rossonero a repoussé tous les assauts napolitains, à l'image de cette parade de la poitrine face à Osimhen (85e). Malgré deux ultimes sauvetages d'Ospina devant Hernandez (86e) et Alexis Saelemaekers (90e+4), les joueurs de Luciano Spalletti ne seront donc jamais revenus au score. Naples tombe après 8 matchs sans défaite en championnat et voit l'AC Milan, désormais invaincu depuis 6 rencontres, reprendre provisoirement les commandes de la Serie A.